الشلماني: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ليبيا «عيب»

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، إن هناك بعض الأندية تحاول إسقاط اتحاد الكرة، وتعد لاجتماع قريب في تونس.

وأشار «الشلماني» في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «الوسط» إلى أنه من المعيب عقد اجتماع للأندية خارج ليبيا، معلنا أن الفيصل هو 120 ناديا أعضاء الجمعية العمومية.

وتابع أن إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلًا ولابد من مبررات وليست مصالح وصراعات شخصية، موضحًا أنه لم يعد أي نادٍ بالصعود فنيًا مقابل أصواته في الانتخابات المقبلة.

وأكد أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قدمت دعما بقيمة 800 ألف دينار منها 700 ألف رواتب للمدير الفني للمنتخب فوزي البنزرتي.