الشلماني عن عودة الدوري الليبي: الكرة في ملعب الأندية

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، إنه سيأتي وقت مناسب ويكشف أصحاب المصالح الشخصية، والذين يقومون بمساومة اتحاد الكرة.

وأوضح «الشلماني» في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «الوسط» أنه لا ينفرد بالقرار ولا صحة لما يقوله بعض الأعضاء، مؤكدًا أنه إذا تعذر عن أي لقاء لمجلس الإدارة، يكون هناك تشاور مستمر معهم، مضيفًا أنه من حق الأعضاء الحصول على مكافآت مالية في اليوميات في حالة السفر في مهام رسمية.

وقال عن عودة استئناف الدوري الليبي الممتاز إن الكرة في ملعب الأندية، وبخصوص الانتخابات المقبلة، أكد أنه من حق الأعضاء الحاليين التقدم للانتخابات، معلنا أنه سيترشح لمنصب الرئيس في الدورة المقبلة.