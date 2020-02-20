الهلال يفقد مباراته أمام الأهلي البحريني بالبطولة العربية للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 20 فبراير 2020, 09:16 مساء
الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال. (المركز الإعلامي)

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة لنادي الهلال الليبي، أمام نظيره فريق الأهلي البحريني، بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، في البطولة العربية للكرة الطائرة رقم «38» بصالة المقاولون العرب.

ورغم الخسارة فقد قدم الهلال مباراة جيدة بالمقارنة مع مباراته الأولى، والتي خسرها بنتيجة 3 لصفر أمام فريق شباب الأهلي الإماراتي.

وتقام البطولة العربية للكرة الطائرة رقم 38 بمصر، وتستمر حتى يوم 27 فبراير الجاري، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وصالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بمشاركة 17 فريقا عربيا.

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