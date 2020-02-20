المدى ومدرسة طرابلس يتأهلان لنصف نهائي مسابقة الفقيد باني

جانب من مسابقة الراحل محمد باني لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

جرت اليوم بقاعة 17 فبراير بطرابلس مباراتان في الدور الربع نهائي، لمسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية.

المباراة الأولى انتهت بفوز المدى الرياضي على المدرسة الرياضية بنتيجة خمسة أهداف لهدف واحد، وتوج بجائزة أفضل لاعب رائف الشبلي، وأفضل حارس نضال محمد وكلاهما من مدرسة المدى الرياضي.

والمباراة الثانية انتهت بفوز مدرسة طرابلس على الأكاديمية الليبية بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، وتوج بجائزة أفضل حارس أحمد فلفل من الأكاديمية الليبية، وأفضل لاعب عبدالعليم هيبة من ناشئي طرابلس، ليتأهل المدى ومدرسة طرابلس إلى نصف نهائي البطولة.