المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» الشهري

جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تصنيف منتخبات العالم عن شهر فبراير الجاري، الذي شهد تواجد المنتخب الوطني لكرة القدم في المرتبة 101 عالميًّا.

وحافظ «فرسان المتوسط» على ترتيب تصنيفه العالمي، حيث جاء بالمرتبة الـ101، وهي نفس المرتبة التي احتلها فرسان المتوسط في تصنيف شهر يناير الماضي.

ولم يخض المنتخب الليبي أي مباراة في العام 2020، وسيكون ظهوره الأول الرسمي من خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021، حيث سيلتقي منتخب غيينا الاستوائية شهر مارس المقبل، وفقًا لـ«بوابة أفريقيا».