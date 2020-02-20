تعرف على مواجهات نصف نهائي مسابقة الفقيد محمد باني

جانب من مباريات مسابقة الراحل «باني» (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد قاعة 17 فبراير بطرابلس، اليوم، أولى مباراتي الدور النصف نهائي لمسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية.

المباراة الأولى ستجمع مدرسة الرياضية مع المدى الرياض 2، ويعقبها لقاء الأكاديمية الليبية مع مدرسة طرابلس للناشئين.

وغدا الجمعة ستقام مباراتان أيضًا، الأولى بين مدرسة الخطوة الأولى مع مدرسة الشط، والمباراة الثانية ستجمع مدرسة نجوم الأندلس مع الاندماج.

يذكر أن الحكام الذين يديرون مباريات البطولة وبكل نجاح هم رمزي القاضي وعبدالصمد ميلود وعبدالقدوس المغربي ومحمد القبضي ومحمد التير ومحمد امبيص.