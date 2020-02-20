ملاكمو المنتخب الوطني في استحقاق أفريقي اليوم

ملاكمو المنتخب الوطني. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات بطولة أفريقيا للملاكة بالعاصمة السنغالية داكار، بمشاركة 39 دولة أفريقية وبـ267 ملاكمًا، وكذلك 65 ملاكمة إناث.

وقد جرى أمس الاجتماع الفني للبطولة بحضور الدول المشاركة وقضاء وحكام من أوروبا، وتم إجراء القرعة الإلكترونية للبطولة.

وحسب القرعة يتقابل اليوم الملاكم الدولي الليبي مؤيد عبدالحكيم عكاشة مع الملاكم المغربي مرتجي سعيد، كما يواجه الملاكم الليبي أمحمد المقصبي مع الملاكم الكيني إكواري دافيد.

وغدًا يواجه ملاكم المنتخب الوطني الدولي محمد المنصوري، نظيره الملاكم التنزاني اسيندي الكس، أما يوم السبت سيواجه الدولي الليبي عاصم دوكو، الملاكم الإنجولي جمعة نافيتال.