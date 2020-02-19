المنتخب الوطني يواصل تدريباته بسوسة استعدادًا لـ«الشان»

تدريبات سابقة للمنتخب الوطني الليبي (أرشيفية : إنترنت)

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته بمعسكر الخارجي بمدينة سوسة التونسية، على فترتين صباحية ومسائية وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين (الشان).

وقال المدير الإداري للمنتخب، كمال الترهوني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحصة الصباحية يتم تخصيصها للإعداد البدني، والمسائية للرسم التكتيكي للمنتخب بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي، ومساعديه على المرجيني، وزيادة التومي، والمعد البدني جلال الهرقلي، ومدرب الحراس مفتاح غزالة.

وأوضح أنه سيتم الاتفاق على إقامة مباراة أو اثنتين ودية مع فرق تونسية، وحول إصابة محمد بن ناصر أكد الترهوني، أن بن ناصر جاء للمنتخب مصاب من الكويت، وأنه أجريت له جلسات علاج، وسوف يغيب عن المشاركة مع المنتخب في هذا المعسكر متمنيًا له الشفاء العاجل.