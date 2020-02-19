رسميًا.. «التربي» ينضم إلى السلط الأردني

الليبي التربي ينضم إلى نادي السلط الأردني. (موقع كورة)

أعلن نادي السلط الأردني، مساء اليوم، التعاقد رسميًا مع مدافع المنتخب الوطني الدولي أحمد كمال التربي، لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من فريق الاتحاد.

ووقع «التربي» عقده في مقر نادي السلط، بحضور رئيسه خالد عربيات، بعد أن التحق بتدريبات الفريق الأردني، وتم اختبار قدراته قبل التعاقد معه بشكل رسمي، وفقًا لـ«كورة».

وجاء التعاقد مع صاحب الـ(28 عامًا) ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السلط في ثاني مواسمه بدوري المحترفين الذي سينطلق في الخامس من شهر مارس المقبل.

وخاض التربي تجربة غير ناجحة في الدوري المصري مع حرس الحدود شهر يونيو الماضي، انتهت بفك الترابط بالتراضي بين الطرفين.

ولعب التربي في الدوري الليبي لفريق الهلال الذي بدأ من خلاله مشواره مع كرة القدم، كما لعب للاتحاد، وشارك مع المنتخب الوطني عدة مرات.