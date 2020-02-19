«الاندماج 2» يكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية بمسابقة «باني»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 فبراير 2020, 09:32 مساء
فريق مدرسة «الاندماج 2» .(إنترنت)

أكمل فريق مدرسة «الاندماج 2»، عقد المتأهلين لدور الثمانية لمسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية. 

وفاز «الاندماج 2» اليوم على نظيره فريق المدى الرياضي، بهدفين دون رد، وجاءت أهداف المباراة بإمضاء اللاعبين فجر المنيّر ومحمد أبوزويته.

وتوج بجائزة أفضل حارس في المباراة عبدالناصر المرغني (المدى الرياضي)، وجائزة أفضل لاعب فجر المنيّر (الإندماج). 

مباريات الدور الثمانية

وغدًا ستشهد قاعة 17 فبراير مباراتين في الدور الثمانية الأولى ستجمع مدرسة الرياضية مع المدى الرياضي 2، والأكاديمية الليبية مع مدرسة طرابلس للناشئين.

والجمعة ستقام مباراتان أيضا، حيث يلعب فريق مدرسة الخطوة الأولى مع مدرسة الشط، ومدرسة نجوم الأندلس مع الاندماج.

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