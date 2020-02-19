الهلال يفقد مباراته الافتتاحية في البطولة العربية للكرة الطائرة

الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال. (المركز الإعلامي)

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال، أمام نظيره فريق شباب الأهلي الإماراتي، بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، في مستهل مشوار البطولة العربية للكرة الطائرة رقم "38" بصالة المقاولون العرب.

وتقام البطولة العربية للكرة الطائرة رقم "38" بمصر، تستمر حتى يوم 27 فبراير الجاري، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وصالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بمشاركة 17 فريقًا عربيًا.

ويلعب الهلال ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرق جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.