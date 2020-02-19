«حديدية ليبيا» تستعد لـ«أفريقية مصر»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 فبراير 2020, 05:29 مساء
منتخب ليبيا للكرة الحديدية يستعد لـ«أفريقية مصر». (إنترنت)

تتواصل بصالة الاتحاد الليبي للكرة الحديدية بالمدينة الرياضية بطرابلس، تدريبات منتخبي ليبيا تخصص الطويل لفئتي تحت (14، 18 عامًا) تحت إشراف المدرب محمد شطورو.

وقال أمين عام الاتحاد محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «المعسكر يضم 16 لاعبًا وقع عليهم الاختيار من أندية الشط، وطارق بن زياد، وغدامس التخصصي، والإخاء بهون، والطلائع برقدالين».

وأضاف الطويل أن معسكرًا مماثلًا سينطلق الأسبوع المقبل تحت إشراف المدرب راشد سويسي.

يذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد، التي تضم عدنان باعيسي وفتحي الشوشان وعادل مادي، تجهز لأكثر من مشاركة خارجية، من بينها بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر أبريل المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن