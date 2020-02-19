«حديدية ليبيا» تستعد لـ«أفريقية مصر»

منتخب ليبيا للكرة الحديدية يستعد لـ«أفريقية مصر». (إنترنت)

تتواصل بصالة الاتحاد الليبي للكرة الحديدية بالمدينة الرياضية بطرابلس، تدريبات منتخبي ليبيا تخصص الطويل لفئتي تحت (14، 18 عامًا) تحت إشراف المدرب محمد شطورو.

وقال أمين عام الاتحاد محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «المعسكر يضم 16 لاعبًا وقع عليهم الاختيار من أندية الشط، وطارق بن زياد، وغدامس التخصصي، والإخاء بهون، والطلائع برقدالين».

وأضاف الطويل أن معسكرًا مماثلًا سينطلق الأسبوع المقبل تحت إشراف المدرب راشد سويسي.

يذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد، التي تضم عدنان باعيسي وفتحي الشوشان وعادل مادي، تجهز لأكثر من مشاركة خارجية، من بينها بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر أبريل المقبل.