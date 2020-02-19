تعرف على قرعة الدوري التنشيطي للأواسط بنادي الترسانة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 19 فبراير 2020, 03:13 مساء
مباراة سابقة بين الترسانة والاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس الثلاثاء بنادي الترسانة بسوق الجمعة، قرعة الدوري التنشيطي للأواسط بمشاركة عشرة فرق وهي أندية «الترسانة» و«الظهرة» و«الوحدة» و«الشط» و«فشلوم» و«الأهلي طرابلس» و«الخمس» و«الفتح» و«المجد» و«زناتة».

تقسم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى «الترسانة» و«فشلوم» و«الظهرة» و«زناتة» و«الوحدة».

أما المجموعة الثانية فضمت «الأهلي طرابلس» بديلًا لـ «شهداء عبد الجليل» و«الفتح» و«الخمس» و«الشط» و«المجد».

مباريات الدوري التنشيطي ستنطلق، صباح غدٍ الخميس، على أرضية ملعب «الترسانة»، والمباراة الثانية ستكون في الفترة المسائية.

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