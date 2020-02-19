الشط والخطوة الأولى يتأهلان لثماني مسابقة «باني»

الشط والخطوة الأولى يتأهلان لثماني مسابقة «باني» (أرشيفية : الإنترنت)

انضم فريقا مدرسة الشط والخطوة الأولى إلى قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية لمسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم، وانتهتا بفوز مدرسة الشط على مدرسة المستقبل بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أما المباراة الثانية فانتهت بفوز الخطوة الأولى على مدرسة الرباط بركلات الجزاء الترجيحية (4 / 3).

يذكر أن فرق مدرسة الرياضية والمدى الرياضي والأكاديمية الليبية ومدرسة ناشئي طرابلس حجزت مكانا لها في دور الثمانية، على أن تقام اليوم، الأربعاء، مباريات لاستكمال عقد المتأهلين بعد مباراتي ناشئي زوارة مع نجوم الأندلس والاندماج مع المدى الرياضي.