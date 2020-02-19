توأمة بين الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي والاتحاد الجزائري

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 19 فبراير 2020, 09:25 صباحا
رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي عبدالله السعيطي خلال الاجتماع (إنترنت)

عقد الاتحاد الفرعي للكاراتيه ببنغازي أول اجتماع له لوضع اللمسات الفنية والترتيبات الأخيرة لإقامة الدورة  الدولية للمدربين والحكام، التي ستقام خلال الفترة القريبة المقبلة.

ضم الاجتماع كلا من رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي عبدالله السعيطي، وأعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على الدورة، التي تضم كلا من: رئيس لجنة المسابقات مجدي العرفي، ورئيس لجنة الحكام عبدالمولى الوحيشي، وعضو لجنة المدربين مسعود العبيدي، والإعلامي طارق الجحاوي.

تناول الاجتماع الخطة العامة للدورة والإجراءات المباشرة منذ وصول الخبيرين الجزائريين، الحكم الدولي رشيد محفوظ، والمدرب الدولي جمال الظواهري، والمكلفين بمحاضرة شريحة الحكام والمدربين بالدورة.

يأتي تنظيم الدورة في إطار تنفيذ برنامج التوأمة بين كل من الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي والاتحاد الجزائري للكاراتيه، وقد جاء تنظيم الدورة كخطوة أولى ستتلوها  خطوات أخرى، تهدف إلى تطوير القدرات التدريبية والتحكيمية على مستوى الاتحاد الفرعي بنغازي.

يشار إلى أن من ضمن الاعتبارات التي تمت مراعاتها من وراء تنظيم الحدث الاستفادة من عراقة وخبرة المدرسة الجزائرية في هذا الصدد، خصوصا على المستوى القاري.

الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي، إذ يشرع في تنظيم الدورة الدولية فإنه يعلن عن إمكانية المشاركة من قبل أي من الحكام والمدربين التابعين للاتحادات الفرعية الأخرى، وفق الشروط والمعايير التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي عبدالله السعيطي (إنترنت)
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