المنتخب الليبي للملاكمة يبدأ تدريباته بدكار استعدادًا للبطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 09:12 مساء
الملاكم الليبي محمد المقصبي في عربية الملاكمة بالكويت (أرشيفية : فيسبوك)

بدأت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، الثلاثاء، تدريباتها في مدينة دكار السنغالية تحت إشراف مدرب المنتخب جميل خراز؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بأربعة ملاكمين وهم: عاصم دوكو (الاتحاد العسكري)، ومحمد المنصوري (نادي الجزيرة)، ومحمد المقصبي (نادي السويحلي)، ومؤيد عكاشة (نادي أبوسليم)، وتحت إشراف المدرب الوطني جميل خراز، وعبد الحكيم عمار.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بالاجتماع الفني في 19 فبراير الجاري، وتنتهي منافساتها يوم 29 فبراير.

وعلمت «بوابة الوسط» أن معسكر الجزائر الذي أُقيم خلال الأيام الماضية، كان جيدًا بجميع المقاييس الفنية، واستفاد منه ملاكمو المنتخب، استعدادًا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأفريقية.

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