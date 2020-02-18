الهلال يواجه الأهلي الإماراتي في افتتاح البطولة العربية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 07:33 مساء
مواجهة سابقة للهلال الليبي للكرة الطائرة. (المركز الإعلامي)

تنطلق غدًا الأربعاء البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال رقم 38، بإقامة ست مباريات وتستمر حتى يوم 27 فبراير الجاري، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وصالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بمشاركة 17 فريقًا عربيًا. 

وأسفرت قرعة البطولة في اليوم الأول الذي يقام غدًا، عن مواجهة الهلال الليبي مع شباب الأهلي الإماراتي، والأهلي البحريني مع العربي القطري في المجموعة الثانية على صالة المقاولون العرب.

ويلتقى البيشمركة العراقي وسنجل الفلسطيني في المجموعة الرابعة على نفس الصالة، في حين يلعب نادي غاز الجنوب العراقي مع السلام العماني في المجموعة الثالثة، والسيب العماني مع الأهلي المصري على ملعب الصالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن نادي الترسانة الليبي توج ببطولة النسخة الأولى التي استضافتها ليبيا في العام 1978.

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