المنتخب الوطني للشباب يستهل مشواره في «كأس العرب» بالفوز على السودان

المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)

استهل المنتخب الوطني للشباب تحت (20 عامًا)، مشاركته في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، بالفوز على منتخب السودان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على أرضية ملعب مدينة الرياض.

الشوط الأول من المباراة كان منتخب الشباب الوطني هو الأفضل من المنتخب السوداني، وكانت هناك سيطرة واضحة لعناصر «الفرسان»، حيث إهدار عديد الفرص وسط تألق حارس المنتخب السوداني الذي تصدى للعديد منها.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة الليبية على مجريات المباراة، حيث استطاع نور الدين بن أحمد تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 53، قبل أن يضيف اللاعب إسلام الغنائي الهدف الثاني في الدقيقة 73، وقد أضاع المنتخب أكثر من ثلاثة أهداف محققة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني للشباب بهدفين نظفين على نظيره السوداني.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها السعودية في الفترة من 17 فبراير المقبل وحتى الخامس من مارس، بمشاركة 16 منتخبًا.