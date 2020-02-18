المنتخب الوطني للشباب يستهل مشواره في «كأس العرب» بالفوز على السودان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 04:02 مساء
المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)

استهل المنتخب الوطني للشباب تحت (20 عامًا)، مشاركته في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، بالفوز على منتخب السودان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على أرضية ملعب مدينة الرياض.

الشوط الأول من المباراة كان منتخب الشباب الوطني هو الأفضل من المنتخب السوداني، وكانت هناك سيطرة واضحة لعناصر «الفرسان»، حيث إهدار عديد الفرص وسط تألق حارس المنتخب السوداني الذي تصدى للعديد منها.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة الليبية على مجريات المباراة، حيث استطاع نور الدين بن أحمد تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 53، قبل أن يضيف اللاعب إسلام الغنائي الهدف الثاني في الدقيقة 73، وقد أضاع المنتخب أكثر من ثلاثة أهداف محققة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني للشباب بهدفين نظفين على نظيره السوداني.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها السعودية في الفترة من 17 فبراير المقبل وحتى الخامس من مارس، بمشاركة 16 منتخبًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
الكوت عبر منشوره: أنقذوا حياة البهلول
رياضة محلية
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
وليامز: هذا ما يميز مؤتمر برلين عن المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم صيني يكشف حقيقة صادمة عن «كورونا»