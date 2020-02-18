تعرف على مواجهات اليوم في مسابقة الفقيد «باني»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 03:56 مساء
جانب من مباريات مسابقة الراحل «باني» (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، مباراتان في الدور الـ16 بمسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية.

المباراة الأولى ستجمع فريق مدرسة الرباط مع نظيره الخطوة الأولى 2، ويعقبها لقاء بين فريق مدرسة الشط أمام مدرسة المستقبل. 

وغدًا الأربعاء ستقام آخر مباراتين في هذا الدور، حيث يلعب ناشئو زوارة مع نجوم الأندلس، ومدرسة الاندماج 1 مع مدرسة المدى الرياضي 1.

يشار إلى أن فرق مدرسة الرياضية والمدى الرياضي والأكاديمية الليبية وناشئي طرابلس ضمنت تأهلها لدور الثمانية، حيث إن الدور السادس عشر لهذه المسابقة يقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.

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