47 هدفًا في آمال القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 03:54 مساء
مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

جرت أمس تسع مباريات في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي، اهتزت فيها الشباك 47 مرة بمعدل فاق خمسة أهداف في كل مباراة.

وفاز آمال المروج على السد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، والهلال على الأنوار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، كما فاز بنغازي الجديدة على خالد بن الوليد بهدفين مقابل هدف.

وتفوق فريق آمال السواعد على الطيران بستة أهداف مقابل أربعة، وشمال بنغازي على أستارز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز آمال النصر على التعاون بهدف دون مقابل، وآمال الأهلي بنغازي على الأخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما فاز فريق النجمة على نظيره الرجمة بثلاثة أهداف مقابل صفر، وتفوق فريق آمال النجوم على قاريونس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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