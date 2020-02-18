«الترسانة» يحتضن «دوري» تنشيطيا للأواسط

مباراة سابقة بين الترسانة والاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

يحتضن نادي الترسانة بسوق الجمعة في طرابلس «دوري» تنشيطيًّا للأواسط لكرة القدم، الذي سينطلق في العشرين من شهر فبراير الجاري بملعب نادي الترسانة.

من جانبه قال المشرف العام على البطولة ومدرب فريق أواسط نادي الترسانة المدرب الوطني فوزي دوزان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن هذه البطولة سيشارك فيها أندية الترسانة والظهرة والوحدة والشط وفشلوم وشهداء عبد الجليل والخمس والفتح والمجد وزناتة».

وأضاف: «إن مباريات هذه البطولة ستجرى في الفترتين الصباحية والمسائية، وإن هذه الفرق المشاركة أكدت مشاركتها، وهناك فرق أخرى لم ترد علينا حتى الآن».

وأكمل دوزان حديثه قائلًا: «الهدف من هذه البطولة هو تنشيط هذه الفئة، كما أنها فرصة لعودة النشاطات الرياضية حتى ولو بصورة مختصرة».