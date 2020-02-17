لهذا السبب.. اتحاد اليد بالمنطقة الأولى يدعو أنديته للاجتماع

جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أرسل الاتحاد الليبي لكرة اليد بالمنطقة الأولى، خطابًا إلى الأندية التابعة له؛ وذلك لحضور الاجتماع الذي سيعقده ظهر السبت المقبل، بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس.

وحسب ماجاء في صفحة الاتحاد العام عبر «فيسبوك» فإن الاجتماع سيتم انعقاده لوضع الترتيبات لإقامة نشاط لمواليد 2000 و 2002، واختيار العناصر البارزة وضمها لمنتخبات المنطقة الأولى.

وفي سياق متصل عقد اتحاد اليد بالمنطقة الجنوبية، اجتماعا بأندية القرضابية وأسامة والهلال والجزيرة، وتم الاتفاق على إقامة بطولة السوبر الأسبوع المقبل بصالة نادي القرضابية، وأيضًا التركيز على إقامة مسابقات للناشئين والشباب لاختيار منتخب المنطقة الجنوبية لهذه الفئة.