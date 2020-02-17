منتخب ليبيا في مجموعة قوية بكأس الأمم الأفريقية للمحليين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 09:27 مساء
المنتخب اللّيبي الأوّل لكرة القدم للاعبين المحليين . (أرشيفية: بوابة الوسط)

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020 (الشان) المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 4 إلى 25 إبريل المقبل، المنتخب الليبي بطل نسخة 2014، في مواجهة الكونغو الديمقراطية والنيجر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأجريت مساء اليوم الإثنين، مراسم سحب القرعة في قصر بوليفالنت ياوندي الرياضي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث حل المنتخب الوطني الذي يشارك للمرة الرابعة في البطولة التي تقام مرة كل عامين، في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات النيجر والكونغو برازافيل، والكونغو الديمقراطية.

وجاءت نتيجة قرعة أمم إفريقيا للمحليين 2020، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون (المضيف)- زيمبابوي - بوركينا فاسو - مالي

المجموعة الثانية: ليبيا - النيجر - الكونغو برازافيل - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: المغرب (حامل اللقب) – توجو- أوغندا - رواندا

المجموعة الرابعة : زامبيا - تنزانيا - ناميبيا - غينيا

وستقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 بالكاميرون، خلال الفترة من 4 إلى 25 إبريل المقبل، بثلاث مدن، هي: ياوندي (العاصمة)، ودوالا، وليمبي، وستجمع مباراة الافتتاح، منتخبا الكاميرون وزيمبابوي، في اللقاء الذي سيقام في الرابع من إبريل.

نتائج قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين (الشان). (تويتر)
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