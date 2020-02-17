في ذكرى ثورة 17 فبراير.. افتتاح الملعب والمقر الإداري لنادي الشط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 17 فبراير 2020, 08:44 مساء
مراسم حفل افتتاح الملعب والمقر الإداري لنادي الشط. (إنترنت)

افتتح عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، صباح اليوم الإثنين، لمناسبة العيد التاسع لثورة 17 فبراير، المبنى الإداري والملعب الجديد لنادي الشط، بطرابلس، الملقب بـ«الكناري»، بعد أن تمت إعادة صيانته وفق أحدث المواصفات الفنية.

وشهد النادي صباح ومساء اليوم، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا مع عديد الشخصيات الرياضية من مدربين وأندية وقدامى الرياضيين من مختلف أندية طرابلس، ابتهاجًا بهذه المناسبة وتهنئته لأسرة نادي الشط على هذا الإنجازالذي يصب في مصلحة كرة القدم الليبية في الكيفية القصوى للاستفادة من الاعتماد على النفس من خلال برامج الاستثمار الذي دأب عليها النادي.

وقد تخلل حفل الافتتاح وصلات غنائية من فرقة الفنون الشعبية ونحر جمل ابتهاجًا بهذه المناسبة، كما أُقيمت مباراة ودية على أرضية الملعب الجديد جمعت أجيال ورياضيي نادي الشط.

يشار إلى أن نادي الشط تأسس في العام 1986 وهو من فرق الدوري الممتاز، وتحصل على بطولة الدوري الليبي مرة واحدة في تاريخه، وكان ملعبه غير صالح للعب، حيث كان يتدرب على أرضية ترابية ومكتب صغير لإدارته.

واليوم تم افتتاح الملعب الذي احتوى جميع المرافق الصحية، بالإضافة إلى إدارة متكاملة، مع تجهيز الملعب ومدرج بسعة 700 مشجع وبناء صالات تجارية وصالة كبيرة لبناء الأجسام متكاملة بساونة وجاكوزي وكافتيريا، وأيضًا تم توفير بناء سكن خاص للرياضيين والمدربيين الأجانب.

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