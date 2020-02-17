تأهل الرياضية والمدى والأكاديمية إلى ثماني مسابقة «باني»

جانب من مسابقة الراحل محمد باني لكرة القدم (أرشيفية : إنترنت)

جرت اليوم الإثنين بقاعة 17 فبراير أربع مباريات في دور الـ16 لمسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم في أولى المباريات حيث فازت مدرسة الرياضية على شمال أفريقيا بنتيجة هدفين لصفر كما توج بجائزة أفضل لاعب حسن نورالدين وأفضل حارس عبد المؤمن مصباح وكلاهما من مدرسة الرياضية 1.

وفي المباراة الثانية تأهلت مدرسة المدى بعد فوزها على الأكاديمية الليبية بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة وتوج بجائزة أفضل لاعب محمد الرتيمي وأفضل حارس نضال المدني وكلاهما من مدرسة المدى 2 وتأهلت الأكاديمية الليبية بعد فوزها على مدرسة توبي ستار بركلات الترجيح (3/ 2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي وحصل على جائزة أفضل لاعب محمد مطاوع من مدرسة الأكاديمية الليبية 1 وأفضل حارس معاذ الظفيري من تو بي ستار.

تأهلت مدرسة طرابلس للناشئين بعد فوزها على أكاديمية شمال أفريقيا بنتيجة هدفين لهدف وتوج بجائزة أفضل لاعب قصي عبدالرحمن عمار من أكاديمية شمال أفريقيا 2 و أفضل حارس بحر مصطفى من مدرسة طرابلس للناشئين.

وتقام غدا الثلاثاء مباراتان في مسابقة باني المباراة الأولى تجمع مدرسة الرباط مع الخطوة الأولى 2 ويعقبها مباراة مدرسة الشط مع مدرسة المستقبل.