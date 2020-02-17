برونزيتان لمنتخب التجديف في بطولة تونس الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 17 فبراير 2020, 03:12 مساء
المنتخب الوطني الليبي للتجديف يحرز قلادتين برونزيتين (المركز الإعلامي)

أحرز المنتخب الوطني الليبي للتجديف قلادتين برونزيتين، الإثنين، في بطولة تونس الثالثة عشرة الدولية للتجديف التي أقيمت بالبحيرة التونسية بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية.

وقد تمكن الجداف الدولي حسين قنبور من إحراز المركز الثالث والقلادة البرونزية في منافسات فردي الكبار بزمن وقدره 3:51:68، أما في منافسات زوجي الأواسط تحصل الثنائي أوس خيري السعيدي ومحمد بكرة على المركز الثالث والقلادة البرونزية بزمن وقدره 3:59:54.

يشار إلى أن البطولة الدولية المفتوحة في تونس تعتبر من البطولات القوية والمعتمدة من الاتحاد الدولي، وشهدت مشاركة واسعة لعدد من المنتخبات بأفريقيا وآسيا وأوروبا في مقدمتها فرنسا وتونس والجزائر والمغرب والسودان والكويت وعدد من الأندية الدولية في رياضة التجديف.

يذكر أن الجداف حسين قنبور المتأهل للألعاب الأولمبية المقبلة يواصل تدريباته اليومية بمعسكره في تونس تأهبا للأولمبياد القادم طوكيو 2020.

المنتخب الوطني الليبي للتجديف يحرز قلادتين برونزيتين (المركز الإعلامي)
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