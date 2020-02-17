حكمان ليبيان رمضان والرفاعي في بطولة الأندية العربية للطائرة

حكمان ليبيان رمضان والرفاعي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الموفد الإعلامي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة أنور الطوباشي أن الحكمين الليبيين الدوليين عبد الحكيم رمضان وعبد السلام الرفاعي سيشاركون في تحكيم مباريات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالقاهرة.

وتشارك ليبيا بفريقي الهلال وأساريا حيث يواصلا تدريباتهما استعدادا للمشاركة خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجاري.

تضم المجموعة الأولى: «الأهلي» المصري و«الهلال» السعودي و«أساريا» الليبي و«السيب» العماني و«خيبل» اليمني.

وتضم المجموعة الثانية: «خدمات جبيال» الفلسطيني و«الهلال» الليبي و«الأهلي» البحريني و«العربي» القطري و«شباب الأهلي» الإماراتي.

وتضم المجموعة الثالثة: «الزمالك» المصري و«بني ياس» الإماراتي و«وادي موسى» الأردني و«السلام العماني» و«غاز الجنوب» العراقي.

وتضم المجموعة الرابعة: «الشعلة» اليمني و«البشمركة» العراقي و«كاظمة» الكويتي و«الأهلي السعودي» و«سنجل» الفلسطيني.