ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»

بن علي في مباراة المغرب الودية (المركز الإعلامي)

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحلين «شان» التي سيشارك فيها 16 منتخبا سيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات.

قرعة بطولة «شان الكاميرون 2020» ستجري مساء اليوم الإثنين حسب التصنيف الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث جاء المنتخب الوطني الليبي في التصنيف الأول إلى جانب منتخبات زامبيا والمغرب والكاميرون، والتصنيف الثاني منتخبات غينيا ومالي ورواندا والكونغو الديمقراطية، والتصنيف الثالث جمع منتخبات الكونغو ونامبيا وبوركينا فاسو وأوغندا، والتصنيف الرابع ضم منتخبات توغو والنيجر وتنزانيا وزيمبابوي.