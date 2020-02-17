الكوت عبر منشوره: أنقذوا حياة البهلول

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 17 فبراير 2020, 02:35 مساء
السراج في زيارته السابقة للبهلول (أرشيفية : الإنترنت)

وجه لاعب الأهلي طرابلس السابق ومدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، عبدالسلام الكوت، دعوة للمجلس الرئاسي للإسراع في علاج قيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول، وأكد أن كل الوعود بعلاجه ذهبت أدراج الرياح، مؤكدا أن حالته الصحية غير جيدة.

وقال الكوت في منشور على صفحته الشخصية «فيسبوك» إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قام بزيارته في إحدى المصحات بتونس منذ 3 سنوات، وعليه أن يسرع في علاجه كما وعد بذلك، وإن الهاشمي قدم للرياضة الليبية ويستحق وقفة خاصة من الدولة، مشيرا إلى تقصير بعض الأسماء تجاه البهلول.

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