حارس ليبي محترف في ألمانيا يحصل على الضوء الأخضر للانضمام

الحارس الليبي عبدالرحيم الدغيس (فيسبوك)

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن تدربيات المنتخب بدأت أمس في مدينة سوسة التونسية تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي والطاقم المصاحب له المدرب علي المرجيني وزياد التومي المساعدين ومدرب حراس المرمى مفتاح غزالة والمعد البدني التونسي جلال الهرقلي.

وأضاف الترهوني في تصريحاته أن جميع الأمور تسير وفق البرنامج المعد، وأن عدد الرياضيين الموجدين حاليا 22 رياضيا وغياب اللاعب عمران سالم جاء بسبب الإصابة، وأن إدارة المنتخب تسعى لإقامة مباراة أو اثنتين ودية خلال المعسكر.

أما بالنسبة لما يتردد حول استدعاء الحارس الليبي عبدالرحيم الدغيس الذي ينشط في الدوري الألماني قال الترهوني «تم الاتصال بالحارس الدغيس وعرضت أشرطة الفيديو الخاصة به على مدرب المنتخب، وقال لي اتصل به ليكون حاضرا في المعسكر المقبل».