بعثة الملاكمة تغادر إلى السنغال للمشاركة في البطولة الأفريقية

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

غادرت بعثة المنتخب الليبي للملاكمة مطار الجزائر الدولي، في طريقها لمطار دكار بالسنغال؛ وذلك للمشاركة في بطولة أفريقيا للملاكمة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن معسكر الجزائر الذي أُقيم خلال الأيام الماضية، كان جيدًا بجميع المقاييس الفنية، واستفاد منه جميع ملاكمي المنتخب، استعدادًا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأفريقية والمؤهلة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بأربعة ملاكمين وهم: عاصم دوكو ومحمد المنصوري ومحمد المقصبي ومؤيد عكاشة، وتحت إشراف المدرب الوطني جميل خراز، وعبد الحكيم عمار.