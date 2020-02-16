الأهلي بنغازي يعرب عن غضبه من ممارسات أكاديمية «سباك» لكرة القدم

رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي. (وكالة الأنباء الليبية)

وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، خطابًا إلى الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبَّـر فيه عن امتعاضه مما تمارسه بعض أكاديميات كرة القدم في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن السعيطي خصَّ بالذكر في خطابه أكاديمية «سباك» بتعديها على حقوق النادي أكثر من مرة وإغرائها للناشئين بالنادي ومعاملتهم كسلعة للربح ومحاولة استقطابها لهم، وتقديم الوعود الزائفة بالاحتراف خارج البلاد.

كما طالب رئيس مجلس إدارة الأهلي في خطابه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لمثل هذه التصرفات حماية لحقوق النادي خاصة، ولكل الأندية الليبية عامة.