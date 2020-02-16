بالصور: «غالية الدوائية» تكرم أبطال بناء الأجسام وبعض الشخصيات الرياضية

جانب من تكريم مجموعة غالية الدوائية لبعض الشخصيات الرياضية. (إنترنت)

كرمت مجموعة «غالية الدوائية»، أبطال بناء الأجسام، وعديد الشخصيات في الاحتفالية التي أقامتها أمس السبت بطرابلس، بحضور عديد الشخصيات من بينها رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية الدكتور بشير القنطري، وأمين اللجنة الأولمبية خالد الزنكولي.

كما تم خلال الاحتفالية، تكريم رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، والدكتورة كريمة العربي شلابي المدير التنفيذي لمجموعة «غالية الدوائية»، ومحمد سعيد الفلاح مدير مكتب المراجعة بالمجموعة، ورئيس الاتحاد الليبي للسهم والقوس عبد الكريم فرحات، وأمين الصندوق بالاتحاد الليبي عادل البيباص، وأمين الاتحاد أحمد سعيد، والحكم الدولي حسين شبيط، ورئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام إبراهيم مادي، ورئيس الاتحاد الفرعي للقوة البدنية محمد البابور.

وألقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، كلمة خلال الاحتفالية، هنأ خلالها اتحاد بناء الأجسام والأبطال المكرمين الذين حصدوا الذهب والفضة في البطولة المغاربية بتونس، كما أُلقيت كلمة للمدير التنفيذي للمجموعة الدكتورة كريمة العربي شلابي، التي أكدت دعم المجموعة لرياضة بناء الأجسام، وقالت إنه سيكون هناك أيضًا دعم لبعض الاتحادات الرياضية في المستقبل القريب.

من جانبه شكر رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، في مستهل كلمته جميع الحاضرين ومجموعة غالية الدوائية التي نظمت حفل التكريم، التي أشرفت على البطولة المغاربية ودعمت الاتحاد الليبي في هذه المناسبة.

وبعد كلمات القنطري وعادل القريو وكريمة العربي، تم تكريم أمين اللجنة الأولمبية خالد الزنكولي، وأمين الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أحمد سعيد، والإعلاميين الصديق قواس وأمحمد قجام وإبراهيم الهوني والبدري بن سعدان وعبداللطيف قدور ومحمد أبحر.

وكرمت المجموعة جميع الرياضيين الذين شاركوا في البطولة المغاربية، التي أُقيمت بتونس في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر العام الماضي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، رفائيل سانتوخا، وعديد الشخصيات من الاتحاد المغاربي، وقد دعم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام البطولة بمنحه ثلاثة كروت احتراف للرياضيين المتوجين بهذه البطولة.

يشار إلى أن المنتخب الليبي تصدر البطولة المغاربية في الترتيب العام من بين المنتخبات المشاركة برصيد 23 قلادة، منها سبع ذهبيات وخمس فضيات وإحدى عشرة نحاسية.