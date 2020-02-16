تأجيل البطولة العربية للهوكي بمصر

المنتخب الليبي للهوكي. (إنترنت)

أكد رئيس الهوكي الليبي صلاح مهنى، أنه تلقى رسالة، تفيد بتأجيل بطولة العرب للهوكي تحت 18 عامًا، التي كان مقررًا إقامتها بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس المقبل.

وأوضح مهنى، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الرسالة جاء فيها: «بناء على اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية بمصر، تم الاتفاق على تأجيل البطولة إلى نوفمبر 2020، حتى يتم الاستعداد لها بشكل جيد وتظهر بالصورة اللائقة».

يذكر أن منتخب هوكي ليبيا استعد جيدًا لهذه البطولة، من فترة طويلة، حيث أقام معسكرات داخلية بمدينتي مصراتة وطرابلس ومعسكرين خارجيين بتونس والجزائر.