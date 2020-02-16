منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع «الشباب» السعودي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 فبراير 2020, 02:24 مساء
منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية (المركز الإعلامي)

أسفرت المباراة الودية التي خاضها منتخب الشباب لكرة القدم مع فريق الشباب السعودي عن التعادل السلبي، في المباراة التي جرت أمس السبت بالسعودية ضمن استعدادات المنتخب الوطني للبطولة العربية للشباب تحت 20 عامًا.

وقد وقف المدرب الوطني الدكتور عياد القاضي على إمكانات اللاعبين من خلال المباريات الودية التي خاضها في تونس والسعودية.

يشار إلى أن المنتخب الليبي سيواجه المنتخب السوداني في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري في مستهل مشاركته في البطولة، والمباراة الثانية أمام الإمارات يوم 21 فبراير وأمام جزر القمر يوم 24 فبراير، والمباراة الأخيرة أمام السنغال.

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