الهوني ينتزع إعجاب ودهشة خبراء الكرة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 04:01 مساء
جناح الترجي حمدو الهوني (أرشيفية : الإنترنت)

لعب الجناح الأيسر الليبي، حمدو الهوني، المحترف بصفوف الترجي التونسي، دورا مزعجا، قبل وبعد، مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس الجمعة، وفاز بلقبها نادي الزمالك المصري، بعد تغلبه على أبناء «باب سويقة»، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

احتل الهوني جزءا كبيرا من اهتمامات خبراء كرة القدم المصرية، في تحليلهم للاعبي الترجي قبل المباراة المهمة، كما نال نفس الاهتمام الجناح الليبي عقب المباراة، بعد أن وصف بأنه كان أهم مصدر لإزعاج الأبيض، كما كان متوقعا قبل المباراة.

وفي استوديو تحليل قناة نادي الزمالك، أجمع الخبراء الثلاثة فاروق جعفر وطارق يحيى وأحمد عبدالحليم نجوم الزمالك الدوليون السابقون، في حضور مقدم البرنامج ولاعب الزمالك السابق أيضا خالد الغندور، على أهمية الهوني في تشكيل هجمات خطرة على فريق الزمالك.

وأشاد طارق يحيى بتشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، خصوصا في الدفع بأحمد سيد زيزو بجانب الجناح الأيمن حازم إمام، بهدف تكوين جبهة دفاعية قوية أمام انطلاقات الهوني الخطير.

واتفق فاروق جعفر وأحمد عبدالحليم على تلك الجزئية، خصوصا أن مشاركة زيزو جاءت على حساب المغربي محمد أوناجم، الذي يتميز بالانطلاقات الهجومية القوية، لكنه على الصعيد الدفاعي لا يرتد سريعا، وهو ما قد يكلف الزمالك غاليا في وجود الهوني، الأمر الذي جاء بالاستقرار على زيزو ليشكل جبهة دفاعية مع إمام في مواجهة الهوني.

بينما قلل رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق من أهمية ودور حمدو الهوني، خلال تحليله للمباراة على قناة «إم بي سي مصر»، مؤكدا أن الزمالك كان في قمة تألقه، الأمر الذي وقف حائلا أمام انتشار كل لاعبي الترجي وليس الهوني فحسب.

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