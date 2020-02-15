الخمسي: الظهور في الشان خسارة للمنتخب الليبي والمستفيد الوحيد البنزرتي

مدير المنتخب الوطني لكرة القدم السابق عادل الخمسي (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي عادل الخمسي مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الشان للاعبين المحليين واعتبرها غير ذات جدوي وكان يجب التركيز فقط على تصفيات أمم أفريقيا «كان الكاميرون» وكأس العالم.

وقال الخمسي في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط»: «إن التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني هو المستفيد من استمرار تعاقده مع المنتخب الليبي حيث تقاضى رواتب 6 اشهر والمنتخب الوطني لم يلعب إلا مباراتين ولا يوجد برنامج واضح».

وأضاف متسائلا «كيف يعمل البنزرتي دون وجود طاقم كامل من المدربين وهذا هو صميم العمل الاحترافي الحقيقي».