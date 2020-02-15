منتخب شباب ليبيا يلتقي الشباب السعودي وديا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 فبراير 2020, 03:05 مساء
منتخب شباب ليبيا (المركز الإعلامي)

يلتقي المنتخب الوطني الليبي تحت 20 عاما مع فريق الشباب السعودي، مساء اليوم السبت، في مباراة ودية استعدادا للبطولة العربية.

وواصل المنتخب تدريباته اليومية وعلى فترتين صباحية ومسائية، تأهبًا لخوض منافسات كأس الشباب العربي ضمن معسكره الخارجي بالسعودية الذي بدأه الإثنين.

وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، وتضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات، بالإضافة إلى منتخب السنغال ضيف شرف البطولة.

واختار الطاقم الفني بقيادة المدرب الوطني، عياد القاضي، 23 لاعبا للدخول في منافسات البطولة، وستكون أولى مباريات منتخب الشباب في مواجهة السودان يوم 18 فبراير، والمباراة الثانية أمام الإمارات يوم 21 فبراير، وأمام جزر القمر يوم 24 فبراير، والمباراة الأخيرة أمام السنغال.

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