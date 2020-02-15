قدامى الفرق الليبية تغادر إلى دورة جربة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 فبراير 2020, 03:04 مساء
قدامى ليبيا في دورة جربة الدولية (إنترنت)

غادرت الفرق الليبية المشاركة في دورة جربة الدولية لكرة القدم بتونس، أمس الجمعة، على متن حافلات عن طريق البر، والتي ستشارك فيها 8 فرق من ليبيا وتونس، خلال الفترة من 14 إلى 19 من شهر فبراير الجاري.

بطولة جربة سيشارك فيها الرياضيون القدامى فوق سن 50 سنة.

وكان رئيس البعثة، سالم بنور العباني، قد أكد في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» أن هذه الدورة من أجل التواصل بين الرياضيين القدامى بين الأشقاء في تونس وليبيا ولتوطيد أواصر الإخاء والصداقة.

وأضاف أن الفرق المشاركة في البطولة من ليبيا هي الأهلي طرابلس والمدينة والشط وقدامى غريان ونادي الأمل الرياضي بجربة وجمعية جربة الرياضية ومستقبل نادي حاسي عمر.

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