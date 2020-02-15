منتخب ليبيا للمحليين يتوجه لتونس وسط ترقب قرعة الشان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 فبراير 2020, 03:01 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

تغادر بعثة المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين طرابلس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء متوجهة إلى تونس للدخول في معسكر خارجي خلال الفترة من 15 إلى 25 من شهر فبراير الجاري استعدادا لخوض منافسة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان» المقرر اقامتها في الكاميرون خلال شهر إبريل المقبل.

وتضم القائمة المختارة أربعة حراس مرمي و26 لاعبا من أندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد والنصر والمدينة والهلال والوحدة والأخضر وأبي سليم والاتحاد المصراتي، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».

شملت القائمة ثلاثين لاعبا يتم تصفيتهم إلى 23 لاعبا في معسكر تونس وضمت: مراد الوحشي - جمال سلطان - يوسف مانا - محمود عكاشة - الطاهر بن عامر - عبد الرحيم التريكي - محمد بن ناصر- علاء القجدر - أحمد القديري - أنيس المصراتي - عبد العزيز الصويعي - صلاح فكرون - خالد مجدي - عبد الله بلعم - عبد الحكيم التركي - أبوبكر بوعقيلة - وائل صديرة - منصور رزق - عبد الله الجديدو - محمد التهامي - فتحي الطلحي - محمد عادل - ربيع شادي - حسن ماتا - محمد التاروغي - محمد الغنيمي - عمران سالم - معاذ العمامي - معتز المهدي - مهند أبو عجيلة.

وسيشرف على تدريب المنتخب في المعسكر المدرب التونسي فوزي البنزرتي بمساعدة المدرب الوطني علي المرجيني ومدرب الحراس مفتاح غزالة.

في الوقت نفسه أعلن موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعد غد الإثنين ليكون موعدا لسحب قرعة بطولة الشان والتي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 4 إلى 25 من شهر ابريل المقبل.

ليبيا من المنتظر أن تكون في التنصيف الثاني أما التصنيف الأول سيكون للمغرب والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي حيث يشارك 16 منتخبا من منتخبات القارة الأفريقية.

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