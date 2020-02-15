مباريات جديدة في دورة الراحل «باني»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 فبراير 2020, 02:35 مساء
مباريات في مسابقة الراحل باني (إنترنت)


جرت أمس الجمعة بقاعة 17 فبراير بطرابلس آخر أربع مباريات في إياب الدور الأول لمسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم أسفرت عن فوز مدرسة الرباط 1على ناشئي زوارة 2 بنتيجة 4 / 0 وفوز مدرسة شمال افريقيا على مدرسة القمة 5 / 0 وفوز ناشئي زوارة 1 على مدرسة توبي ستار 3 /1 وفوز مدرسة طرابلس على مدرسة الرياضية 7 / 3.

وتقام غدا الأحد أولى مباريات دور الـ 16 بإقامة أربع مباريات أكاديمية شمال افريقيا تلتقي مدرسة الرياضية 1ومدرسة المدى 2 تتبارى مع الأكاديمية الليبية 2 وتواجه ستار الاكاديمية الليبيه 1 ومدرسة طرابلس تلتقي الخطوة الاولى 2.

وتقام الثلاثاء المقبل مباراتان مدرسة الرباط مع الخطوة الأولى 2 ومدرسة الشط مع مدرسة المستقبل والأربعاء ستقام مباراتان أيضا ناشئو زوارة مع نجوم الأندلس ومدرسة الاندماج 1 مع مدرسة المدى الرياضي 1
يذكر أن الدور السادس عشر سيقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.

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