افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 فبراير 2020, 02:33 مساء
جانب من منافسات الرماية الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

افتحت اليوم السبت بنادي نجوم قرقارش بطرابلس مدرسة الرماية للمسدس ضغط 10 متر بحضور النائب الأول محسن السباعي ورؤساء اتحادات الهوكي والرياضات الجوية والدراجات النارية والووشو.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت قال رئيس اتحاد الرماية الليبي عادل قريش «المدرسة تتكون من رماية 8 حارات وارتفاع الأهداف 1.45 متر بالإضافة إلى قاعة للمحاضرات».

وأضاف قريش «باب التسجيل سيفتح للأعمار 15 / 16 عاما تحت إشراف المدرب إبراهيم عامر لتجهيزهم لدورة الألعاب الأولمبية بالسنغال 2022».

وأكمل قريش «من برامجنا دورة للإدارة الرياضية في 23 فبراير الجاري ومستهدف لها 14 مشاركا ويحاضر فيها دكتور عادل المغزازي بدورة تحكيم في مارس المقبل كما يحاضر فيها الخبير المصري حازم حسني».

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