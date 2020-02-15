الحصادي في جولة جديدة بشطرنج أرينا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 فبراير 2020, 02:31 مساء
بطل ليبيا في الشطرنج يوسف الحصادي (أرشيفية : الإنترنت)

صعد الناشئ الليبي، يوسف الحصادي، إلى الترتيب الثالث في بطولة أرينا المصرية للشطرنج برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة السابعة على المصري محمد وجبه تصنيف 1941، وفي الجولة الثامنة اليوم السبت سيواجه المصري محمد ثامر 6.5 نقطة.

وفي بقية نتائج لاعبي ليبيا فاز محمد محجوب وعبدالجواد المسلاتي بينما خسر عادل الدلال، وفي نهاية الجولة السابعة جاء يوسف الحصادي في الترتيب الثالث، ومحمد محجوب 82 وعادل الدلال 84 وعبدالجواد المسلاتي 106 والتواتي 181، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبطولة.

وفي الجولة السابعة لتصنيف + 2000 حقق الثنائي مختار محجوب وحسن جبريل الفوز وخسر محمد أبورزيقة وصار مختار محجوب في الترتيب 25 ومحمد بورزيقة 35 وحسن جبريل 45.

واليوم السبت في الجولة الثامنة يوسف الحصادي يواجه محمد ثامر على طاولة 1 وعادل الدلال يلتقي هلال محمد طاولة 27 ومحمد محجوب مع فهمي رفيق على طاولة 28 وعبدالجواد المسلاتي مع جورج دودا على طاولة 44، وفي تصنيف + 2000 مختار المحجوب يتبارى وجورج مايكل على طاولة 13، ومحمد بورزيقة مع محمد عبدو على طاولة 16، وحسن جبريل يلتقي محمد حسين على طاولة 22.

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