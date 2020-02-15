العربي يتحدث بعد 9 سنوات وينصح بترشيد النفقات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 15 فبراير 2020, 12:29 مساء
الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الليبي صلاح العربي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الليبي صلاح العربي بوضع خارطة طريق واضحة للمشاركات الخارجية للمنتخبات، مؤكدا أن بعض المشاركات لا جدوى منها في ظل غياب الدوري الليبي الممتاز ومختلف المسابقات على صعيد الفئات السنية.

وقال العربي لأول مرة في ظهوره الخاص، بعد خروجه من رئاسة اتحاد الكرة منذ تسع سنوات، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت «إن بعض مشاركات المنتخبات تكلف أموالا من خزينة اتحاد الكرة الذي هو في أمس الحاجة لكل دينار وليس هناك داعٍ لها».

وأضاف «بحكم خبرته يقدم هذه النصيحة بدراسة الجدوى من المشاركات والتقييم الفني لها وعدم الاندفاع للمشاركة من أجل المشاركة فقط خاصة وان هناك نتائج سلبية كثيرة لهذه المشاركات».

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