بالصور: الثني يستقبل «النصر».. ويتعهد بدعم «الفحامة» في الكونفدرالية

رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني يستقبل نادي «النصر». (المركز الإعلامي)

أعلنت الحكومة الليبية الموقتة، برئاسة عبدالرحمن الثني، دعمها الكامل، لنادي النصر ممثل الكرة الليبية ببطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث تعهد رئيس الحكومة بحل مشاكل «الفحامة» والتكفل بمشاركته الأفريقية.

وذكرت صفحة الحكومة الليبية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانًا جاء فيه: «بنغازي 13 فبراير تعهد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بحل كافة مشاكل نادي النصر الليبي، معلنا تكفل مجلس الوزراء بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة الكونفدرالية الأفريقية كونه ممثل الكرة الليبية الوحيد في البطولة».

وأوضح البيان: «استقبل دولة الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ورئيس وأعضاء اللجنة التسييرية إضافة إلى لاعب القرن المدرب الدولي فوزي العيساوي، واللاعب الدولي يوسف صدقي، ولاعب المنتخب الليبي السابق عبدالسلام الشابي، ومشجعي النادي، بحضور معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري».

وأضاف: «وثمن دولة الرئيس صعود الفريق الأول للعبة كرة القدم بالنادي في الصعود لدور الثمانية في البطولة، مؤكدًا أنه سيعالج مشاكل مستحقات اللاعبين وحلحلة مختلف الأمور والديون المتراكمة على النادي ليتمكن من تمثيل الكرة الليبية أفضل تمثيل في المسابقات الإقليمية والدولية».

ويمر نادي النصر بأزمة مالية طاحنة، مما جعل اللجنة التسييرية للفحامة، تجتمع مع الجمعية العمومية وعدد من رموز النادي وكبار المشجعين القدامى، لبحث تذليل عقبات الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة الكونفدرالية.

كما عقدت اللجنة التسييرية بنادي النصر، برئاسة عزالدين الوكواك، اجتماعا مهما مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخصوص مستحقات اللاعبين، وذلك من أجل إقناعهم بالانخراط في التدريبات.

وكانت قرعة بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، أسفرت عن مواجهة عربية خالصة تجمع بين النصر، ممثل الكرة الليبية، وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز النصر على حسنية أغادير فإنه سيتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، وينتظر الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، لتكون مواجهة عربية جديدة في البطولة.

وسيستقبل فريق «النصر» في لقاء الذهاب ضيفه ممثل الكرة المغربية في الأول من شهر مارس بالقاهرة، بينما سيقام لقاء العودة بملعب مدينة أغادير المغربية في الثامن من الشهر نفسه.