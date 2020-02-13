ليبيا تحقق ثلاثة انتصارات بالجولة الخامسة في شطرنجية آرينا

جانب منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : إنترنت)

حقق لاعبو ليبيا ثلاثة انتصارات في الجولة الخامسة لبطولة آرينا التاسعة للشطرنج، التي تتواصل هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء الفوز عن طريق عبدالجواد المسلاتي ومحمد بورزيقة وعادل الدلال، وتعادل واحد عن طريق يوسف الحصادي، وخسارة اللاعبين محمد محجوب ومختار جبريل وحسن جِبْرِيل.

وبعد الجولة الخامسة يكون ترتيب لاعبي ليبيا على النحو الآتي:

في بطولة تصنيف تحت 2000، جاء يوسف الحصادي في الترتيب الـ17 بأربع نقاط، وإبراهيم الدلال 24 بأربع نقاط، وعبدالجواد المسلاتي 109 بنقطتين ومحمد محجوب 123 بنقطين وعبدالمالك التواتي 159 بنقطة نصف.

وفي بطولة 2000، جاء محمد أبورزيقة في الترتيب الـ26 بثلاث نقاط، ومختار محجوب 36 بنقطتين ونصف، وحسن جِبْرِيل 145 بنقطتين.