تعرف على نتائج ليبيا اليوم في «شطرنج آرينا» بمصر

جانب منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : إنترنت)

حقق لاعبو ليبيا اليوم الأربعاء، فوزين فقط في الجولة الرابعة لبطولة آرينا التاسعة للشطرنج، التي تتواصل هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة.

في تصنيف «تحت 2000»، فاز عادل إبراهيم على منير وهبه، وتعادل يوسف الحصادي مع حسن ثروت، كما تعادل عبدالجواد المسلاتي مع حسن جلجلة، بينما خسر محمد محجوب أمام المصري سعيد أحمد.

وفي تصنيف «+ 2000»، فاز الليبي حسن جبريل على المصري عزت عبدالله، وتعادل مختار المحجوب مع الميري كمال، وتعادل محمد بورزيقة مع المصري صبحي محمد.

وجاء ترتيب لاعبي ليبيا بعد الجولة الرابعة كالتالي:

في تصنيف «تحت 2000» يوسف الحصادي سادسًا بـ3.5 نقطة وعادل إبراهيم 50، ومحمد محجوب 86، ومالك التواتي 142، وعبدالجواد المسلاتي 146.

وفي تصنيف «+2000» مختار محجوب في الترتيب الـ27، ومحمد بورزيقة 29، وحسن جبريل 46.