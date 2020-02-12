مصادر لـ«بوابة الوسط»: قريبا البوسيفي خلفا لليزيدي في إدارة شؤون الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 12 فبراير 2020, 02:51 مساء
حسين البوسيفى (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، من مصادر مطلعة أن قرارا سيصدر بتكليف حسين البوسيفى مديرًا لإدارة شؤون الرياضة التي تنظم طريقة عمل الأندية والاتحادات الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة.

سبق للبوسيفى تولي عدة مهام رياضية ومنها الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم كما يأتي التكليف خلفا لأحمد اليزيدي الذي قدم استقالته بعد ستة أشهر من توليه المنصب.

من جانبه قال اليزيدي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إنه يتمنى التوفيق لزميله حسين البوسيفي في مهام الإدارة التي تحتاج لعمل كبير وتضافر جهود الجميع».

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