الحصادي يواجه حسن ثروت فى أهم مباريات شطرنج أرينا بمصر

بطل ليبيا في الشطرنج يوسف الحصادي (أرشيفية : الإنترنت)

تستأنف اليوم الأربعاء بطولة أرينا التاسعة للشطرنج بمنافسات الجولة الرابعة للبطولة بحسب الموقع الرسمي للبطولة عبر «فيسبوك».

وتشهد مباراة تصنيف 2000 مباراة مرتقبة بين ناشئي ليبيا يوسف الحصادي والمصري حسن ثروت وكلاهما ضمن كوكبة المتصدرين بثلاث نقاط من ثلاث جولات.

وفي نفس البطولة يلتقي الليبي محمد محجوب مع المصري سعيد أحمد وعادل إبراهيم مع منير وهبه وعبدالجواد المسلاتي يلتقى حسن جلجله.

وفى تصنيف + 2000 يلتقي الليبي محمد أبورزيقة مع صبحي محمد وحسن جبريل مع عزت عبدالله ومختار المحجوب يواجه الميري كمال.