3 مباريات للبراعم وواحدة للأواسط في كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 12 فبراير 2020, 02:16 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع 3 مباريات في مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي حيث يلتقي الأهلي بنغازي مع النجوم بإدارة الحكم مصطفي الدرسي والمساعدين منير الزلاوي واصيل الشيخي.

ويلتقي براعم الهدف مع الحرية بإدارة الحكم حسين العبيدي وبمساعدة عبدالله الشكري وبكار الدرسي وبراعم الهلال مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين محسن القديري وربيع الشوشان.

وفى مسابقة الأواسط ببنغازي ستقام اليوم أيضا مباراة واحده تجمع أواسط الوحدة مع المروج بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين مروان فرج وسفيان علي والحكم الرابع حسين الكوافي.

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